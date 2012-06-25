Сын Оззи Осборна ослеп на один глаз

Недавно стало известно, что у Джека Осборна, младшего сына легендарного британского рок-музыканта Оззи Осборна, врачи диагностировали рассеянный склероз. 26-летний музыкант принял участие в американском ток-шоу The Talk, одной из ведущих которого является его мама, и впервые рассказал о своем недуге.

"Самое тяжелое в этой болезни, как я узнал, это то, что в одну минуту ты можешь быть в порядке, а потом… Я ослеп на правый глаз", – признался Джек.

Так, перед тем, как у него был диагностирован рассеянный склероз, врачи установили снижение зрения в правом глазу на 60%. Сейчас Джек вовсе перестал видеть правым глазом.

Тем не менее, на протяжении всего эфира младший Осборн пребывал в хорошем настроении и даже умудрялся шутить: "Вы, ребята, ведете себя так, как будто у меня рассеянный склероз или еще что-то", – очень серьезно говорит он.