Склеп Элвиса Пресли сняли с торгов

Аукционный дом Julien's Auctions снял с торгов склеп Элвиса Пресли из-за многочисленных протестов почитателей творчества певца.

Планировалось, что склеп Пресли будет продан 23 июня в рамках аукциона Sports Legends and Music Icons. На торги был выставлен пустой склеп на кладбище Форест-Хилл, одном из старейших в Мемфисе, где гроб с телом Элвиса Пресли покоился в течение двух месяцев до того, как певец был перезахоронен на территорий его имения Грейсленд.

Предполагалось, что покупатель склепа сможет использовать его для захоронения. Стартовая цена лота составляла $100 тыс.. Однако план продажи склепа Элвиса Пресли вызвал многочисленные протесты со стороны поклонников певца по всему миру. Почитатели Пресли требовали сохранить склеп на Форест-Хилл в память о В итоге, аукционный дом Julien's Auctions объявил, что не будет продавать склеп до тех пор, "пока администрация Форест-Хилл не найдет вариант, который устроит потенциальных покупателей, не оскорбив при этом память Элвиса Пресли".