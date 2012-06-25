У Лены Лениной кресла из кожи пениса морских котиков

25 июня 2012, 14:53

 

У звезд шоу-бизнеса и квартиры самые что ни на есть звездные. В них все по эксклюзивному дизайну и с полетом фантазии. Лена Ленина – не исключение. Так, в ее роскошной квартире можно найти даже кресла из кожи пенисов морских котиков.

Как выяснилось, спальня Лены Лениной изобилует подробностями ее личной жизни, которые выдают ее характер. Дорогие материалы, гламурный стиль и ультрасовременные технические гаджеты. В самом центре спальни царит гигантская красная лакированная кровать голландского дизайнера Франса де ля Хэй. Пульт управления этой космической кроватью позволяет творить чудеса: вентилировать воздух внутри кровати, поднимать или опускать нажатием кнопки любую ее часть и изменять ее поверхность до любой степени ортопедической сложности. Говорят, она еще и разговаривает, напоминая хозяйке о том, что нужно почистить зубы или раздеться. Венчает ложе Лениной покрывало из шкур чернобурой лисы, небрежно сброшенное на пол.

На прикроватной тумбочке лежит самое главное: пачка японских презервативов. Между прочим, самых тонких в мире – Лена и в этом предпочитает эксклюзив. На окнах висят экстравагантные гардины от модного на Рублевке дизайнера по шторам. На них бриллиантиками выложено имя хозяйки дома. Футуристическую картину дополняют сверхсовременные кондиционеры, установленные согласно новомодному эко-концепту. Это означает, что ни горящие торфяники, ни пересушенный воздух российской столицы не навредят красоте гламурной светской дивы.

Кроме кровати в комнате находится также несколько кожаных кресел, сделанных по эксклюзивному заказу российской фабрикой из нежной кожи… пенисов морских котиков. Спальня амфиладой продолжается в ванную комнату с огромной ванной, блестящими раковинами, душем и биде с золоченными краниками. Там же находится целая артиллерия косметики и парфюмерии, а также лепестков роз, ведь Лена Ленина очень любит принимать с ними ванну.

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