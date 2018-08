Джон Траволта снова пойдет в суд

Джон Траволта по-прежнему не дает покоя желающим заработать на исках против него.

Иск против актера был представлен суду от лица автора книги "Вы больше никогда не захотите ходить в СПА в этом городе" (You'll never Spa in this town again) Роберта Рэндольфа в четверг, 21 июня.

В книге описаны все детали нашумевшей истории о домогательствах актера к массажистам-мужчинам во время сеанса СПА в одном из отелей в Беверли-Хиллз. Кроме того, автор делает акцент на том, что он наблюдал за происходящим лично, присутствуя в то же самое время на курорте.

Роберт Рэндольф утверждает, что Джон Траволта и его адвокат Марти Сингер намеренно опубликовали на сайте Gawker.com свое письмо, порочащее имя писателя. В частности, в письме упоминается о "травме головного мозга, которая не позволяет Рэндольфу помнить все прошедшие события", а также о том, что "Рэндольф долгое время пребывал в клинике для душевно больных". Сама книга представлена как "собрание телефонных рассказов и выдумок".

Роберт заявляет, что письмо Траволты и Сингера понизило интерес к изданию у читателей и заставило многих продавцов ограничить продажи в книжных отделах. Теперь Рэндольф требует судей назначить актеру и его адвокату должное наказание и начислить ему денежную компенсацию за моральный ущерб.

Сам Джон Траволта отозвался о брошенном писателем вызове и предъявленном иске как об "абсурдном и бессмысленном". - Мой клиент намерен отстаивать свои права и уверен в том, что выиграет в этом незначительном и ничтожном деле, - сообщил американским журналистам Марти Сингер.

Двое массажистов направили иски против голливудского актера, обвинив его в сексуальных домогательствах, в мае 2012 года. Позднее и первый, и второй массажисты отозвали свои заявления, а Джон Траволта был оправдан.