Дуэта «Непара» больше не существует

Певец Александр Шоуа объявил о своем уходе из группы и начале сольной карьеры.



Все десять лет существования дуэта «Непара» постоянно муссировались слухи о причине создания группы и характере взаимоотношений между участниками. Говорилось и о страстном романе Александра и Виктории, и о семейных отношениях, и даже о родственных связях. Сами певцы отмалчивались, оставляя пространство для интриги и разжигая интерес.



Сейчас Александр Шоуа наконец признался, что настал момент, когда людей уже ничего не может связывать, даже длительная совместная творческая деятельность. Певец не открещивается от романа с Викторией, но утверждает, что чувства уже закончились, и что он сам стал инициатором выхода из дуэта.



Александр Шоуа за время в дуэте «Непара» вырос в настоящего профессионала в области музыки: он не только поет, но пишет музыку и слова к ней. Недавно он также приступил к работе над саундтреком к художественному фильму. В новом качестве - как сольный исполнитель - Александр надеется реализовать себя, оставив в прошлом дуэт как пройденный этап.



Сейчас репертуар Александра Шоуа насчитывает уже шесть песен, и несколько находятся на стадии написания. В ближайшее время будет снят клип на песню «Солнце над моей головой», которая уже вошла в хит-парады. На вопрос о том, собирается ли он в дальнейшем исполнять песни из репертуара «Непара», Александр отвечает отрицательно.