Автомобиль Камерон Диас выставлен на продажу

Марка Ferrari, которая до недавнего времени была известна, как производитель одних из самых красивых автомобилей, сделала свои автомобили еще и одними из самых дорогих в мире.

Автомобилем, о котором идет речь управляла звездная Камерон Диас в фильме "Ангелы Чарли: Полный вперед" в 2003 году.

Покинув завод в 1963 году, автомобиль был серым, но позже был перекрашен в красный цвет. В настоящее время его родной цвет снова восстановлен. Автомобиль, оснащенный 3-литровым V12 двигателем, способным разогнать его до 285 км/ч будет продаваться за "скромную" сумму в $7,8 млн, которая является немалой для автомобиля, которому в следующем году стукнет 50 лет.