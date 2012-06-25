Мадонна будет передвигаться по Москве на вертолете?!

В начале августа Москву и Санкт-Петербург посетит мировая поп-королева Мадонна. Певица прилетит в Россию не только дать два концерта, но и защитить права секс-меньшинств.

На днях стали известны новые подробности райдера мировой поп-иконы. Несмотря на свой статус, Мадонна до последнего момента обходилась лишь самым необходимым и не заявляла чего-то сверхъестественного.

По традиции с певицей должны приехать ее дети, возлюбленный, три менеджера, четыре личных телохранителя, два водителя, массажист, три стилиста, личный визажист, четыре помощника, повар, а также духовный наставник. Прилететь звезда должна на частном самолете. На отдельном Боинге в Россию прибудет команда из ста пятидесяти человек: работники сцены и балет.

Передвигаться по столице звезда решила на сразу пяти «Мерседесах» и с шестью машинами сопровождения, в которых будут находиться русские охранники, предоставленные артистке организаторами.

И вот в минувшие выходные Мадонна, обеспокоенная беспорядками в России, потребовала от организаторов снять ей номер не только в центре Москвы, но и забронировать целый отель за городом, где певица могла бы спрятаться в случае непредвиденной ситуации в России. А так же вертолет, чтобы в случае быстро улететь.