У Дженнифер Лопес проблемы со здоровьем

На днях вездесущие папарацци поймали 42-летнюю Дженнифер Лопес выходящей из больницы с рентгеновыми снимками.

На прошлой неделе Дженнифер Лопес отправилась впервые за долгие годы в мировое турне, в котором ее сопровождает новый любовник Каспер Смарти дети от брака с Марком Энтони.

После концерта в Аргентине папарацци поймали звезду, покидающую больницу в компании телохранителя, менеджера и молодого возлюбленного. Как удалось узнать американских таблоидам, у певицы серьезные проблемы со спиной. Правда, сама певица опровергает эту информации. Это и понятно, ведь у Лопес только начался тур по миру и ей совершенно невыгодно сейчас делать заявление о проблемах со здоровьем.

После появления информации в СМИ певица написала в своем Твиттере: "Была на рентгене. Все хорошо. Потянула мышцы спины. Тяжело носить на руках обоих детей, ведь они уже такие взрослые".