Александр Кривошапко показал свои травмы

Певец Александр Кривошапко вместе со своей женой Татьяной Денисовой отдыхает в Крыму. Однако отдых эпатажного красавца не обошелся без приключений.

"Отдыхаем, новые "отпускные" швы) - так в своем Twitter парень подписал фото, на котором "красуется" с перебинтованной плечом. Что с ним случилось - Саша не сказал, однако рассказал, что на днях они с любимым планируют вместе продолжить свой отдых на Канарах.

Напомним, после полугода ссор на глазах прессы экстравагантная пара вновь воссоединилась. Сейчас супруги вместе живут в загородном доме, который расположен недалеко от Киева.