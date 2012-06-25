Подготовка к концерту Red Hot Chilli Peppers можно сравнить с масштабами ЕВРО 2012!

До концерта легендарных Red Hot Chilli Peppers в Киеве осталось чуть больше месяца, а вот выполнение условий райдера началось за полгода до грандиозного события! Выступление калифорнийцев, без сомнений, будет одним из самых зрелищных в Украине на НСК «Олимпийский»!

Как и полагается настоящим рокерам, «перцы» привезут в украинскую столицу самое лучшее оборудование, в том числе: световое оборудование, мощный звук и огромные экраны 8х6 метров. Специально из Германии будет привезена сцена размером 20х15 метров, которую будут сооружать 150 специалистов на протяжении 4 дней! В день самого концерта, на стадионе будут работать более 500 человек персонала. Поэтому, подготовка и проведение события можно сравнить с серьезным футбольным матчем во время ЕВРО!

Также, вместе с командой Red Hot Chilli Peppers, прибудет личный повар музыкантов, для которого, организаторам необходимо будет предоставить 5 холодильников и 5 плит для приготовления еды.

Оказывается, музыканты предпочитают медитировать перед концертом, для этого в райдере запрошены три комнаты с интересными названиями: meditation room, drum room, vocal room. При этом, важно, чтобы во всех комнатах была хорошая акустика и вентиляция. Помимо медитативных комнат, необходимо построить 30 гримерных помещений, предназначенных для подготовки к выступлению и предоставить 250 полотенец.

Напомним, что RHCP являются 7-ми кратными обладателями премии «Грэмми». За всю музыкальную карьеру команды, было продано 85 миллионов пластинок по всему миру. Также «перцы» заняли почетное место в «30-ке лучших рок-музыкантов мира» по версии VH1, помимо этого - бесчисленное количество ежегодных премий и вершин чартов.