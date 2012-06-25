Джулия Робертс без косметики

Голливудская звезда Джулия Робертс на совместный ужин с супругом Дэнни Модером актриса, видимо, с трудом, но нашла время. А вот накраситься и привести себя в порядок не успела.

Папарацци настигли звезду у выхода из ресторана Guido's в Малибу. На Джулии красовался простой черный жакет, мятые шорты и ботинки на плоской подошве. Волосы – в легком художественном беспорядке, на лице – ни грамма косметики.

Пока Джулия и ее супруг ужинали тет-а-тет, дети звездной пары оставались дома с няней: 8-летние близнецы Хейзел и Финнеус, а так же 5-летний Генри.

Хотя в последние годы Робертс старается все больше времени отдавать семье и детям, она умудряется по-прежнему оставаться одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. По данным журнала Forbes, Джулия входит в первую десятку самых богатых женщин-звезд: с июня 2011 по июнь 2012 года артистка заработала $16 млн. Основной доход ей принесли ленты «Ларри Краун» и «Белоснежка: месть гномов».

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