Слава из "НеАнгелов" в честь свадьбы сделала новое тату

Рыжая Слава из "НеАнгелов" решила: что как не свадьба - лишний повод сделать тату. Ее жених - бизнесмен Жека - обещает выбить на своем теле такую же надпись.

Певица также рассказала ТСН-Особливе о предстоящей свадьбе. "Я такое платье красивое купила, именно такое, как хотела. Оно будет как простыня. До пола и с бантом. Но никакой фаты... Дизайнер - Лена Бернадская", - призналась певица.

Слава и Жека уже решили: свадебных церемоний у них будет две. Но где именно певица будет удивлять жениха другим платьем - она еще не определилась. "Мы вот сейчас рассматриваем Бермуды. Бермудский треугольник - круто вот именно из-за этого. Лас Вегас. Когда тебя будет расписывать трансвестит - это будет как минимум смешно...", - рассуждает невеста.

А уже сегодня Слава устраивает девичник.