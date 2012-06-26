У дочки Меладзе депрессия?!

Состояние 13-летней Сони Меладзе, являющейся дочерью известного певца, вызвало у психологов настоящую тревогу. Девочка весьма агрессивно «корректирует» свои фото в фотошопе, намеренно обезображивая лицо.

На снимке, где изображен Валерий, с помощью того же фотошопа дочка проделала дырки на лице отца. Теперь фото выглядит так, будто его прожгли сигаретой. Записи и статусы девочки вызывают не меньшие опасения. Соня задает посетителям своего аккаунта провокационный вопрос о том, готовы ли они пожертвовать ради своего счастья жизнью человека. Вероятно, на такие философские мысли девочку наталкивает предстоящий развод родителей – Ирины и Валерия Меладзе.

Напомним, что причиной разрыва отношений с супругой стал роман певца с солисткой популярного музыкального коллектива «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой, которая уже успела родить Валерию сына Костю. Сейчас мальчику 8 лет.

Пока родители готовятся к бракоразводному процессу, Соня страдает от одиночества и непонимания. Девочка просит в социальной сети, чтобы ей не отказывали в общении. Как утверждает психолог Елена Добробабенко, в том, что с ребенком происходит, виновата в первую очередь мать. Ирине следовало быть более решительной и не тянуть с разводом.

По мнению специалиста, именно мать Сони создала ситуацию, вследствие которой ребенок настолько болезненно переживает семейную драму.

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