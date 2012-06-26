Жанна Фриске скрывает беременный животик?!

Певица Жанна Фриске, которая утверждает, что роман с тренажеркой у нее не закончится никогда, и которая любит демонстрировать фигуру в откровенных нарядах, на церемонии открытия 34-го Московского международного кинофестиваля вдруг явилась в свободных одеждах.

Исполнительница и ее 29-летний бойфренд, шоумен Дмитрий Шепелев, до сих пор никак не комментировали свой роман. Однако недавнее появление пары на упомянутом торжестве развеяло все сомнения светской публики. Влюбленные появились на людях, держась за руки и, встав в обнимку, позировали фотографам.

Облачилась певица в белое платье свободного покроя, что сразу натолкнуло присутствующих и российские СМИ на мысль: уж не округлившийся ли животик она прячет за многослойным разлетающимся подолом?