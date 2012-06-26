Синди Кроуфорд выгуляла дочь

Дни идут, а дочка экс-модели Синди Кроуфорд, 11-летняя Кайя, становится все более симпатичной и похожей на свою звездную маму.

В этом папарацци смогли убедиться, застав Синди Кроуфорд и ее дочь Кайю во время воскресной прогулки. Досуг у двух красавиц был самый что ни на есть женский: сначала прогулка в парке, а потом - шоппинг.

Кайе всего 11 лет, однако она уже практически одного роста с мамой. Из-за модельных внешних данных, девочки прочат карьеру именно в этой сфере, однако сама Синди пока ничего не утверждает. "Она еще совсем ребенок и не может рассуждать о карьере серьезно. Вот исполнится 17 лет, тогда и поговорим", – говорит Синди.

А вот сама Кайя подумывает о карьере детской медсестры. Относительно модельного бизнеса она тоже не против, тем более что такой опыт у нее есть: в прошлом году девочка снималась для Versace. Однако Кайя все же склоняется к медицинскому делу, ведь, по ее словам, для того чтобы стать моделью "не нужно особых знаний".