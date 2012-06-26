Михаил Пореченков получил серьезную травму

Известный актер Михаил Пореченков сейчас принимает участие в очередном съемочном процессе. Артист играет главную роль в картине про известного борца Ивана Поддубного. Ради этого Пореченков занялся борьбой и освоил несколько техник бросков. Актер снимался без дублера даже в самых сложных сценах. Немудрено, что в итоге Михаил получил серьезную травму.

В один из съемочных дней после особенно жесткого приземления на ковер Михаил Пореченков почувствовал сильную боль в боку. Но решил перетерпеть и продолжал сниматься. И только через неделю выяснилось, что у актера сломано ребро.

Пореченкову не привыкать получать производственные травмы.

Например, в ноябре прошлого года Михаилу необходимо было совершить трюк, в результате которого он получил разрыв бицепса. Тогда актера срочно прооперировали в одной из клиник Москвы.

Сам артист философски относится ко всем своим травмам. В одном из интервью Пореченков сказал: "Вся моя жизнь – одна сплошная экстремальная ситуация. Ну кому сейчас легко?" Между тем полученная травма приносила много неудобств актеру. Так, ему даже пришлось отказаться от выступлений на театральных подмостках.