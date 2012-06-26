Против Меладзе возбудили уголовное дело

В прошлом году певец Валерий Меладзе вляпался в скандал – напал, как утверждает обвинение, на фотокорреспондента «Комсомольской правды» Евгению Гусеву, которая запечатлела его выходящим из ресторана с солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой.

Пострадавшая написала на него заявление в полицию. Представлять ее интересы взялся знаменитый адвокат Александр Добровольский. Однако, несмотря на то, что нападение даже было заснято коллегами Гусевой на видео, уголовное дело в отношение Меладзе тогда так и не было возбуждено. И вот год спустя, когда про эту историю уже все благополучно забыли, она неожиданно получила продолжение.

- Ко мне обратилась Женя Гусева и попросила меня помочь ей защититься от Валерия Меладзе, - рассказал адвокат Сергей Жорин. - Оказалось, что он пытается привлечь ее к уголовной ответственности по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Нужно было доказать, что Меладзе действительно совершил в отношении Гусевой насилие. Согласно нашему законодательству, лицо считается виновным в преступлении не иначе, как по приговору суда. И нам не оставалось ничего другого, как подать на него в суд по статье 116 УК РФ «Побои». Сначала судья отказывалась принять у нас заявление под надуманным предлогом, что мы не указали, состоит ли Меладзе на учете в наркологическом и психо-неврологическом диспансерах. Вообще-то, это не является законным основанием для отказа. Но мы пошли навстречу судье и узнали, что он пока нигде не состоит на учете. В результате наше заявление приняли и возбудили по нему уголовное дело. Меладзе официально признали обвиняемым. Гусеву – потерпевшей. И ни о каком заведомо ложном доносе теперь не может идти речи.