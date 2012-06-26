За скандал Тимати с Киркоровым заплатил олигарх?!

Нашумевшая интернет-ссора двух певцов – Тимати и Филиппом Киркоровым – по поводу премии МУЗ-ТВ до сих пор не сошла на нет. Появилась информация, что скандал, возможно, был заказным.

Тимати, по слухам, подкупил тайный олигарх из Азербайджана. Он очень хотел, чтобы поп-король выступил на его дне рождения, на что Филипп Киркоров ответил отказом. В качестве мести исполнителю, олигарх нанял Тимати, попросив его "публично облить Филиппа грязью", что рэпер с удовольствием и сделал за деньги.

Тимати же, судя по всему, хотел использовать эту ситуацию, чтобы пропиарить новый альбом. Сам певец еще никак не комментировал эту информацию.

Напомним, что скандал между Тимати и Киркоровым начался с того, что рэпер публично назвал певца "чучулом и петухом". Причиной агрессии Тимати стало то, что он не был согласен с победой Киркорова на премии МУЗ-ТВ 2012.