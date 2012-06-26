Майклу Джексону поклонник отправил 10 000 роз

Поклонники Майкла Джексона отправили 10 000 роз в Forest Lawn Memorial Park в честь третьей годовщины смерти певца. Напомним, поп-король скончался от острой интоксикации 25 июня 2009 года.

Деньги на розы, а это около 30000 долларов США, были собраны при помощи социальных сетей. Однако цветы не оставили стоять возле мемориала певца. После того, как их принесли в место последнего пристанища Джексона в городе Глендейл, штат Калифорния, цветы были разосланы по местным домам пристарелых и другим подобным заведениям.

фото gaganews.com.ua