Евгений Маргулис уходит из "Машины времени"

На официальном сайте группы сообщается, что Маргулис "покинул "Машину времени" 25 июня - через месяц после 43-летия коллектива". При этом в размещенном на сайте сообщении говорится, что до осени группа продолжит выступления в нынешнем виде, а в сентябре вернется в обновленном составе. Причины ухода Маргулиса пока никак не комментируются.

Евгений Маргулис пришел в "Машину времени" в 1975 году, однако в 1979 году покинул группу, перейдя в "Воскресение". До возвращения в "Машину времени" в 1989 году он также успел поработать в таких группах, как "Аракс", "Аэробус" и "Шанхай". Участие в "Машине времени" Маргулис совмещал с сольным творчеством. С 2001 по 2007 годы он выпустил четыре сольных альбома.

В 1999 году, когда "Машина времени" отмечала 30-летие, коллектив покинул Петр Подгородецкий, работавший в группе с 1989 года. Вместо него в "Машину времени" пришел Андрей Державин.