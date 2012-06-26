Сбылась голубая мечта экс-солистки "Блестящих"

Экс-солистка группы «Блестящие», певица, актриса и молодая мама Анна Дубовицкая стала обладательницей нового роскошного MINI Cooper лазурного цвета.

Как стало известно от друзей певицы, автомобиль был подарен близким другом Анны, имя которого названо не было. Этот факт вновь породил волну слухов о том, что у Дубовицкой действительно новый роман. Не так давно она появилась на премии МУЗ-ТВ под руку с известным российским теннисистом Игорем Андреевым. Тогда пара отказалась от каких-либо комментариев, лишь загадочно улыбаясь. В последствие вездесущие папарацци не раз замечали вместе певицу и спортсмена в разных столичных заведениях.

Не известно, подарил ли Анне Дубовицкой новую машину именно Игорь Андреев. Возможно, у певицы есть еще какой-то тайный поклонник. Сама Анна никак не комментирует происходящее. Сейчас она занята съемками в сериале, а также пробует себя в качестве радиоведущей на одной из радиостанций. Напомним, что в настоящее время официально Анна Дубовицкая замужем, воспитывает двухмесячную дочь Любу. Но все ли на самом деле в порядке в её семейной жизни или сердце сексапильной блондинке завоевал другой мужчина? Время покаже

фото paparazzi.ru