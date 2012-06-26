Эмма Уотсон покрасила свою собаку в розовый цвет

Звезда "Поттерианы", Эмма Уотсон, приняла участие в необычной благотворительной акции, покрасив своего щенка … в розовый цвет!

Теперь ее любимец – бишон фризе Дарси – щеголяет в новом экстравагантном образе. Процедуру покраски предоставил салон красоты для животных "Город собак". Британская актриса заплатила за нее £90, таким образом, приняв участие в благотворительной акции, которую проводит салон. Краска, которую нанесли песику, абсолютно безвредна, так как сделана на основе свеклы. Она сойдет очень скоро: Дарси утратит цвет жевательной резинки и вернется к своему натуральному белому.

Между прочим, не только Эмма Уотсон склонна к экстраординарной смене имиджа домашнего питомца. Эмбер Херд предпочитает окрашивать своего йоркширского терьера в вишневый цвет, а Виктория Бекхэм постоянно покрывает когтики своего бульдога розовым лаком.