Звезду фильма "Стиляги" все чаще видят нетрезвым

Сотрудники одного из московских ресторанов утверждают, что звезду фильма "Стиляги" Антона Шагина на днях не пустили в их заведение, потому что он был пьян "в стельку". И, кстати, таким персонал ресторана, постоянным посетителем которого является актер, видит его довольно часто.

Антону Шагину всего 28 лет, и сейчас в его карьере образовался простой. Возможно, он старается погасить чувство неудовлетворенности собой алкоголем, не увидев другого выхода.

Напомним, что на счету Шагина роли в одиннадцати молодежных фильмах, в том числе это картины "Стиляги", "Прячься!", "На ощупь", "Тиски", "Поцелуй сквозь стену".