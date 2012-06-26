Настя Приходько поскандалила с группой Горячий Шоколад

Похоже, Анастасия Приходько считает, что черный пиар – более эффективный способ напоминать о себе в мире шоу-бизнеса, чем качественный музыкальный продукт. Так, встреча Насти и девушек из группы Горячий Шоколад на съемках передачи на телеканале Интер закончилась публичным скандалом в Twitter.

По словам певиц, Приходько заявила, что они плохо поют. Продолжение диалога в микроблоге переросло во взаимное обливание грязью.

"Настя! Дай Бог, чтоб все пели "так, как мы"! Ты тоже далеко не Монсеррат. Будь скромнее…", – написали девушки, на что получили более грубый ответ с множеством нецензурных слов о Приходько: "Ну и какого хр*на вы до меня до**ались. Шприцы одноразовые. Новое стадо надо пропиарить. От***итесь от меня! П*ськи в стрингах. Девочки-копилочки, у вас нет шансов поскандалить со мной! Кишка тонка! Пойте попкой, хорошо выходит! Удачи".

После этого Приходько опубликовала фотографию нижней части одной из участниц группы с ехидной подписью: "Новое лицо группы Горячий шоколад".

Девушки оказались более терпеливы и ответили: "Изрыгать хамские реплики на уровне трамвайных бабушек – это действительно признак большого ума. Куда нам до тебя?".

Приходько сию же минуту поспешила написать в ответ очередную гадость: "Видно что на трамвае ездите. Знаете все и про бабушек, и как изрыгать правильно. Вы улыбнули меня Петросяшки".