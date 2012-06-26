У Яны Поплавской появился ухажер?!

Разведенная Яна Поплавская, видимо, решила к своему 45-летию, которое отметит 28 июня, начать новую жизнь. Она заметно похудела, волосы стала укладывать в игривые локоны. И виной всему новый кавалер, с которым Яна в последнее время появляется на светских мероприятиях. Например, под ручку с этим мужчиной телезвезда пришла на открытии Московского кинофестиваля.

Нового спутника Поплавской зовут Иван и к миру шоу-биза он отношения не имеет. Но подробно рассказывать об отношениях с ним «красная шапочка» пока не спешит.

"У меня в личной жизни все хорошо, - призналась она. - У меня появился друг Иван, мы с ним вместе были на «Серебряной калоше» и Московском фестивале. Больше ничего пока говорить не буду. Решение о разводе с Сергеем (Гинзбургом) было принято мной, я честно все озвучила, чтобы уберечь своих детей, мне не нужны скелеты в шкафу".