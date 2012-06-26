Аня Завальская рассказала, почему распался дуэт "Алиби"

В детстве Аню Завальскую называли белой вороной. Сверстники осуждали и даже не хотели общаться, ведь у маленькой Ани из дуэта "Алиби" не было времени на обычные игры во дворе.

Она еще с малых лет делала все, чтобы попасть в шоубиз. Родители девушки были музыкантами, а со временем именно отец стал продюсером двух своих дочерей - Алины и Ани Завальских. Так на свет появился дуэт "Алиби". Отец должен быть строгим руководителем, однако он никогда не видел в своих дочерях бизнес-объекты. И изо всех сил пытался защитить детей от темной стороны шоу-бизнеса и делал все, чтобы его дочери могли заниматься исключительно творчеством. Но сестры Завальские расли и у каждой появились свои взгляды на жизнь. "Желание делать что-то по-своему, писать свой сценарий. И у меня, и в нее оно естественно", - отметила Аня в программе "Зіркові мелодрами" на 1+1.

Аня - старшая сестра, поэтому в ней уже давно жил дух победительницы, и она давно мечтала начать свою сольную карьеру, устав быть частью кого-то. "Вопреки всем законам жанра я не называла бы это конкуренцией, я бы назвала это необходимостью подчеркнуть, что мы разные", - призналась 30-летняя певица. Но когда это желание уже не было сил скрывать, Аня сказала сестре правду. Младшая Алина была шокирована, она не могла поверить - сестра ее предала. "Я пыталась объяснить, что для меня действительно важно...", - вспоминает Завальская-старшая. Дуэт "Алиби" распался. Со временем Алина простила и отпустила ее в свободное плавание.