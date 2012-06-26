Дженнифер Энистон помолвлена?!

Дженнифер Энистон после романтических каникул в Европе, проведенных вместе с бойфрендом Джастином Теру, в Америку вернулась с кольцом на пальце. И пусть массивное украшение, которое обычно свидетельствует о помолвке, красовалось на "неправильной" руке, многие сразу же сделали вывод: это трюк для папарацци, чтобы скрыть помолвку с любимым.

Есть версия, что и главной целью путешествия в Европу на самом деле был выбор достойного места для проведения свадебного торжества. Впрочем, близкие к потенциальному жениху Джастину Теру источники уверяют, что это был просто приятный отпуск, а свадьбы или помолвки пока не предвидится.

Какой бы ни была правда, заметно, что Дженнифе Энистон очень счастлива со своим нынешним спутником. Даже после долгого перелета 43-летняя актриса выглядела сияющей и не скрывала довольной улыбки.

фото paparazzi.ru