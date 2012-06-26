Отец Шакиры рассказал о ее беременности

Западные СМИ буквально бурлят от сенсационной новости, что 35-летняя певица Шакира ждет первенца. Сама исполнительница никак не комментирует эти слухи, однако "сдал" артистку ее собственный отец Уильям Мебарак.

В недавнем интервью отец знаменитости оговорился, что с нетерпением ждет того момента, когда, наконец, станет счастливым дедушкой. Но не эти слова привлекли внимание светских хроникеров. "Надеюсь, что скоро появится официальная информация. Когда наша дочь счастлива, мы тоже счастливы. Он чудесный молодой человек", – заявил отец певицы.

Именно после этих слов западная пресса буквально взорвалась сообщениями об интересном положении Шакиры. Некоторые репортеры утверждают, что только из-за беременности колумбийская исполнительница и ее возлюбленный, футболист испанского клуба "Барселона" Жерар Пике, прикупили недвижимость в Испании.

Якобы влюбленные вовсю обставляют семейное гнездышко неподалеку от Барселоны. Другие же сообщают, что Шакира находится на втором месяце беременности. И почти все передают, будто бы певица ждет определенного срока, чтобы сделать официальное заявление относительно своего интересного положения.