Дочь Бейонсе признали почетной гражданкой хорватского города

Дочери поп-певицы Бейонсе и ее супруга Jay-Z, Блю Айви, присвоили статус почетной гражданки хорватского города Хвар на одноименном острове. Соответствующее решение принял мэр города Пьерино Бебич. Он уже направил семье Бейонсе письмо, в котором сообщил о присвоении девочке почетного статуса.

Бейонсе вместе с Jay-Z отдыхали на острове Хвар, в сентябре 2011 года, когда певица была беременна. Во время своего визита поп-звезда фотографировалась рядом с деревом, обвитым плющом, - и якобы именно это обстоятельство вдохновило Бебича на присвоение дочери американских артистов статуса почетной гражданки.

Дело в том, что с английского языка имя девочки переводится как Голубой Плющ. В письме, обращенном к Бейонсе, Jay-Z и Блю Айви, мэр Хвара пригласил семью на отдых на остров, который считается одним из самых живописных в Хорватии.

Бейонсе объявила о беременности в конце августа 2011 года. Дочь, которая стала первым ребенком певицы и ее супруга, родилась в феврале 2012 года. Сначала СМИ сообщили, что девочка получила имя Айви Блю, но затем было уточнено, что новорожденную назвали Блю Айви.