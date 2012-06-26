Сергей Шнуров сыграет большой концерт в Киеве

9 ноября в Киеве состоится выступление легендарной скандальной группы "Ленинград".

Сегодня "Ленинград" - это безумное шоу. На сцене вместе со Шнуровым и безумной рыжей вокалисткой Юлией Коган оркестр из 20 музыкантов с большим составом духовых инструментов: труба саксофон, тромбон, туба...

Во время шоу музыканты традиционно не меняют жизненным принципам - курят, пьют, матерятся и играют много правильной музыки, приправленной тонким матом. Аудитория группы Ленинград пока не определена - в ней с 2000 года записана армия веселых циничных слушателей - от нищих до олигархов - любителей драйва, иронии, хорошей музыки. Эксцентрические тексты Сергея Шнурова с обилием матерных слов о нас. А сам Шнур - Пушкин нашего времени - "Какое время, такое и Пушкин" (с)