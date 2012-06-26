Борис Моисеев готовится к свадьбе

Знаменитый певец Борис Моисеев начал подготовку своей свадьбы со своей невестой Адель Тодд.

В настоящее время Борис и его помощники вовсю заняты подготовкой к скорому торжеству. Торжественная церемония бракосочетания Бориса Моисеева, возможно, станет самым громким светским событием 2012 года.

Церемония бракосочетания состоится через несколько недель в одном из центральных парков Москвы, под открытым небом. А банкет пройдет в одном из самых стильных и модных баров Москвы, на крыше отеля, где имеется летняя терраса и откуда открывается роскошный панорамный вид на Красную площадь и Кремль.

Сам Борис Моисеев пока не комментирует факт подготовки к свадебной церемонии, ссылась на занятость. «Скоро вы сами всё увидите. Потерпите немного. А сейчас извините - нужно ехать на примерку фрака к Валентину Юдашкину».

Напомни, что в прошлый раз Борису связать себя узами брака с американкой Адель Тодд помешал инсульт. Адель поддержала Бориса в очень трудную для него минуту и он это ценит.

фото profinews.com.ua