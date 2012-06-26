Spice Girls снова собрались вместе в полном составе

Вчера в Лондоне легендарная группа Spice Girls снова собралась вместе в полном составе.

Виктория Бекхэм, Мел Би, Мел Си, Эмма Бантон и Джери Холлиуэл появились на пресс-конференции по поводу создания мюзикла "Viva Forever" по мотивам творческой биографии знаменитых "перчинок".

В основу сюжета легла история молодой певицы по имени Вива, которая отправляется на шоу молодых талантов. Там она знакомится с четырьмя другими девушками, с которыми они объединяются в группу. Однако из-за возрастающей популярности герлз бэнда под угрозу попадает их дружба.

В мюзикле будет задействовано около 15 хитов Spice Girls, включая "Wannabe", "Viva Forever" и "Who do you think you are".

Прослушивание актеров для мюзикла уже скоро начнутся, а вот сами "перчинки" в мюзикле участвовать не будут. К тому же, давать совместные интервью они также не собираются. Девушки согласились только участвовать в пресс-конференции и появиться на премьере шоу.

Мюзикл будет представлен в Piccadilly Theatre в Лондоне в конце декабря этого года.