Певицу Адель бросил парень ради другого

"Британская сенсация" - певица Адель впервые рассказала о своей личной жизни.

В свои 18 лет певица встречалась с парнем, который оказался бисексуалом. И после непродолжительных отношений он ее бросил ради другого мужчины. Как рассказывает девушка, именно это стало источником вдохновения для ее первого альбома, который вышел под лаконичным названием "19".

Но это не все, чем шокировала Адель своих сторонников. В последнее время о жизни певицы становится известно все больше скандальных подробностей. Так на прошлой неделе стало известно, что у Адель была алкогольная зависимость. По крайней мере, так утверждает автор книги Марк Шапиро "Адель: Биография". Там мужчина приводит цитату певицы: "Я была настолько пьяна, что забыла слова собственных песен... Это была самая ужасная вещь в моей жизни". А далее автор описывает, как Адель была настолько убита этим позорным обстоятельством, что стала буквально домохозяйкой, начав вести затворнический, домашний образ жизни.

Однако это не сослужило ей хорошую службу - алкогольная зависимость Адель только усилилась. А преодолеть страсть к бутылке, по словам автора, она смогла лишь с приходом мировой славы.