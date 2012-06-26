Слава из "НеАнгелов" отгуляла девичник, а завтра у нее свадьба

У Славы из "НеАнгелов" на девичнике на столе - символ последнего холостяцкого дня певицы - свеча в форме фаллоса.

Праздник проходит в загородном ресторане мужа Ани Лорак Мурата, сообщают журналисты ТСН-Особливе. Развлекают гостей известный ведущий вечеринок Гига и диджей Назар. Они - единственные приглашенные мужчины на холостяцкий праздник Славы.

В замужнюю жизнь певицу провожают только подруги. Они уверены, что с бизнесменом Жекой, Слава будет счастливой. И поэтому желают много рыженьких детей. В конце вечера Слава признается - завтрашней свадьбы не боится. У нее ведь своя философия брака. "Чего бояться? Это же формальность. Взяли, не взяли... Бросили и взяли снова", - говорит певица.