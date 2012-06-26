Вдова Абдулова продает его дачу

Валдайский домик Александра Абдулова выставлен на продажу за 7,5 млн руб.. Вырученные от сделки деньги жена актера планирует потратить на обучение их дочери.

Двухэтажный дом в русском стиле Александр Гаврилович начинал строить вместе с близким другом-бизнесменом в 1998 году. Абдулов не раз признавался, как он любил отдыхать и устраивать дружеские посиделки на Валдае. Однако его молодая жена Юля там жить никогда не хотела. Она посещала те дивные места всего несколько раз, из них дважды – уже после похорон артиста.

"Стартовая цена валдайской недвижимости – семь с половиной миллионов рублей, – рассказала вдова Абулова. – Многие меня останавливали от этого шага, мол это дом Абулова, но я все же его твердо намерена продавать".

Внутри бревенчатой постройки шесть спален, две гостиные, кухня, есть отопление и камин. Рядом лес, берег живописного озера, а на другой стороне – знаменитый валдайский монастырь.

"Расстаюсь с домом без особых сожалений. – поведала Юля. – У нас с дочкой есть квартира и жить нам есть где. Деньги от продажи дома нужны на первоочередные расходы, связанные с образованием дочки. Женя пойдет в следующем году в школу, а с осени я ее записываю на подготовительные курсы. Цена, наверное, могла быть и выше, но она вполне приемлема, учитывая мое желание продать дом как можно быстрее".