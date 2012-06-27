Экс-возлюбленная Павла Воли Марика вышла замуж

Избранником 27-летней Маши Кравцовой стал бизнесмен Сергей. Бракосочетание состоялось на минувшей неделе в одном из римских замков. На пышное торжество были приглашены только самые близкие влюбленной пары.

Марика и Сергей познакомились год назад на одной из дружеских вечеринок. И, если верить друзьям новоиспеченного жениха, Сергею пришлось потратить немало времени, чтобы произвести впечатление на обаятельную телеведущую.

«Он красиво ухаживал за ней. Однажды завалил гостиничный номер Маши в Париже цветами, выкупал рестораны, чтобы они там остались вдвоем. Парень интеллигентный. Все, что у него есть: машина, деньги, он заработал сам. Маша в хороших руках», – рассказывает шоумен Эдик Ярут.

Сама Марика свою личную жизнь больше не комментирует и на всеобщее обозрение не выставляет. Ведь счастье так легко сглазить! Об этом Маша знает не понаслышке, когда-то практически весь мир следил сначала за ее романом с хоккеистом Павлом Буре, а затем с резидентом Comedy club Павлом Волей. Отношения с Павлами у Марики не сложились. Зато надеемся, что с Сергеем они будут жить, как в сказке, долго и счастливо!