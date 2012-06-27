Верку Сердючку снимут в Голливуде

Яркий образ Верки Сердючки, который уже 20 лет обожает постсоветское пространство, заинтересовал заокеанских продюсеров.

Сценарий будущего фильма еще не написан, но идея уже есть. По сценарию украинская девушка Сердючка приезжает покорять Голливуд и влюбляется в звезду баскетбола.

Андрей Данилко находит идею будущего фильма интересной, но с выводами пока не спешит. Однако продюсер Данилко - Юрий Никитин - в успехе фильма уверен. "Шансы этого фильма очень велики. На успех он будет рассчитан в основном на прокат в Америке и странах СНГ, хотя продюсеры говорят о возможном большом успехе в Китае, поскольку Шакил О'Нил там культовый персонаж", - утверждает он. Украинцы говорят: известный баскетболист, актер, продюсер, певец и ученый Шакил О'Нил с Сердючкой пока не знаком, но видел ее многочисленные выступления в интернете.

Андрей Данилко до предложения продюсеров также не знал, кто такой Шакил О'Нил. Так же по предварительной договоренности в фильме примет участие еще одна украинка - мама Милы Йовович - Галина.

Кто будет финансировать фильм - продюсер не признается. Говорит лишь, что ведет переговоры с какой-то большой американской компанией. Сейчас обсуждают размеры гонорара.