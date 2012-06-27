Интерн Романенко зажег на киевском танцполе

Герой сериала "Интерны" Илья Глинников показал свои нереализованные таланты.

28-летний актер вспомнил юность и начал танцевать хип-хоп в киевском ночном клубе, сообщает ТСН-Особливе.

С этим танцем он с детства хорошо справляется, ведь был даже серебряным призером московского чемпионата. Танцевальной карьере помешало актерство, впрочем, веселые вечеринки не дают о ней забыть. Но вниманию со стороны фотографов не радовался, только видел, объективы камер - пытался отвернуться.

Девушкам, которые стремились сфотографироваться с кумиром, парень также отказывал, из-за якобы суровых условий контракта.