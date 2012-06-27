Жена Макаревича ушла к другому

«С милым рай и в шалаше» – именно так, вероятно, подумала третья супруга известного российского музыканта Андрея Макаревича, когда бросила мужа, с которым прожила в браке 7 лет, ради накачанного мачо из солнечной Аргентины.

Не смогли удержать Наталью Голубь ни звездный статус ее бывшего, ни обеспеченная жизнь, ни шикарный загородный особняк в престижном поселке Подмосковья. Любовь к латиноамериканскому красавцу перевесила все материальные блага, и Наталья, бросив мужа в России, улетела в Аргентину, где нежится в объятиях своего возлюбленного.

Сам же Андрей Макаревич, который неожиданно для себя вновь обрел статус холостяка, отходит от стресса, связанного с побегом жены, как раз в том самом роскошном особняке общей площадью 800 кв. м с бассейном и барбекю на веранде и стоимостью $5 000 000. Совсем рядом с хоромами фронтмена «Машины времени» – огромное озеро и пешеходная зона в лес, где можно гулять с собаками или осуществить променад по тенистым аллеям, освещенным старинными фонарями.