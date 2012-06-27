В гараже Зимфиры нашли много оружия

В гараже российской исполнительницы Земфиры был найден целый склад оружия. Это произошло во время сноса строения на юго-западе Москвы. Рабочие обнаружили более тридцати единиц оружия.

Как сообщают российские СМИ, когда сносили устаревшие гаражи-ракушки, находящиеся на Фрунзенской набережной, в одном из них было найдено целых три ящика с оружием времен Великой Отечественной Войны.

46-й дом на Фрунзенской набережной располагается в элитном районе. И в нем самом, а также по соседству проживают знаменитые деятели культуры еще советских времен – писатели, художники, драматурги, актеры. В этом же районе находятся и апартаменты Земфиры.

Когда полицейские складывали в коробки оружие, певица возвращалась из магазина домой. Звезда спокойно подошла к представителям полиции, чтобы узнать, что происходит в ее гараже.

Как сообщают правоохранительные органы, что преступниками был сделан ход под землю, основная часть оружия была именно в тайнике. В числе опасной находки также был пулемет Дегтярева.

Теперь основной задачей следователей будет установление лиц, которые собирали и сносили когда-то оружие в этот гараж, так как сама Земфира была предельно удивлена, что в ее гараже нашли оружие.