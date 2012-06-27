Рэпер 50 Cent попал в серьезную аварию

Во вторник, 26 июня, рэпер 50 Cent попал в серьезное ДТП.

По данным полиции Нью-Йорка, происшествие случилось на Long Island Expressway. Грузовой автомобиль на полном ходу врезался в заднюю часть автомобиля исполнителя вследствие чего, по словам очевидцев, "джип звезды буквально подбросило в воздухе".

Кертис Джексон (настоящее имя рэпера) был срочно госпитализирован в больницу New York Hospital Queens с повреждениями спины и шеи. Тем не менее, фанаты могут быть спокойны: после осмотра врачи заявили, что травмы не сильно серьезные. По их прогнозам, вскоре Джексон сможет вернуться домой и продолжить концертную деятельность.

Напомним, чуть больше месяца назад рэпер уже бывал в больнице. Тогда он опубликовал в социальной сети снимок с больничной койки, подписав его: "Не хочу на операцию".Тем не менее, что именно случилось с певцом и какого рода хирургическое вмешательство ему предстоит пережить, он так и не сообщил.