Родственники Пороховщикова требуют вскрыть его могилу

Претенденты на наследство актера готовы требовать эксгумации тела Александра Пороховщикова, чтобы при помощи генетической экспертизы доказать свое родство с ним.

По словам адвоката покойного, Сергея Жорина, который был также другом семьи Пороховщиковых, Александр Шалвович оставил после себя неплохое наследство – загородный дом, двухкомнатную квартиру на Комсомольском проспекте, трехкомнатную квартиру на проспекте Мира, банковские счета и автомобиль. По самым скромным подсчетам это наследство оценивается в 1,5 миллиона долларов.

По завещанию Александра все должно было перейти его жене Ирине Пороховщиковой, но, как известно, она покончила жизнь самоубийством. Поэтому внезапно появились новые, якобы более близкие родственники, претендующие на наследство актера.

На сегодняшний день главным наследником Александра Пороховщикова стал его сводный брат – Шалва Барабадзе из Грузии, интересы которого представляет сын Вахтанг. Этот претендент утверждает, что родители его отца Шалвы были женаты с 1938 года, однако спустя несколько лет они развелись.