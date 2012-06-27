Супермодель Алессандра Амбросио впервые показала сына

Бразильская топ-модель Алессандра Амбросио познакомила поклонников со своим сынишкой. Накануне "ангел" Victoria’s Secret разместила на страничке в Facebook фотографии малыша Ноа Феникса. Мальчугану нет еще и двух месяцев, но держится он перед камерой вполне достойно.

"Хочу представить вам фотографии Ноа, — сделала Алессандра приписку к снимкам. — И я благодарна всем, кто, глядя на эти снимки, помог ЮНИСЕФ и всем нуждающимся…"

Напомним, Алессандра родила второго малыша 7 мая. Но долго в декрете модель решила не засиживаться. В начале этого месяца Амбросио приступила к занятиям фитнесом и йогой.

"Первый день тренировок, — сообщила звезда в своем Twitter. — Чувствую себя замечательно, но все так непросто!!!".

фото like.lb.ua