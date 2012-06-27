Джастин Бибер целовал мертвую рыбу

Джастин Бибер недавно признался, что однажды ему пришлось целоваться с рыбой. И неизвестно повезло певцу или нет, но рыба к тому моменту была уже мертва.

А совершил этот весьма необычный поступок Джастин на спор. "Поцеловать рыбу - это было худшее пари в моей жизни. Она была уже мертвой. Было просто омерзительно". Но кто не совершал диких поступков в юности?

Когда Джастин не занят поцелуями с животными, он усердно набирает физическую форму: "Я стал тренироваться больше и уже немного наростил мыщечную массу. Я просто стараюсь оставаться в форме, все хотят быть сильнее в физическом и интеллектуальном плане. Это пригодится в турне. Я могу подтянуться 25 раз подряд. Мне стоило бы еще больше бегать, но я быстро устаю".