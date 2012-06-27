Маша Распутина готовится к родам

Супруг Маши Распутиной, которая готовится стать матерью в третий раз, сообщил, что они подписали контракт с одним из журналов и продали ему права на эксклюзивную информацию о родах.

"Они заплатили хорошую сумму. Когда Маша родит, они будут первыми, кто узнает все подробности, а только потом все остальные", - рассказал муж Распутиной Виктор Захаров. Правда, название этого издания не разглашается. Так что Маша Распутина и ее муж неплохо заработают на рождении малыша.

Напомним, 48-летняя певица ждет третьего ребенка и сейчас лежит на сохранении в больнице. Малыш должен появиться на свет в сентябре. Пол ребенка супруги пока держат в секрете.

Напомним, у Маши Распутиной уже есть двое детей. Младшая, 12-летняя Мария, от ее нынешнего супруга, бизнесмена Виктора Захарова, и 13-летняя Лидия от первого брака.