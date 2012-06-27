Олеся Судзиловская планирует второго ребенка

Одна из самых привлекательных актрис российского кино - Олеся Судзиловская всерьез задумывается о том, чтобы подарить своему 5-летнему сыну Артему брата или сестру.

- До рождения Артема в моей жизни был один огромный страх, - поделилась с Life Showbiz белокурая звезда. - Я боялась, что никогда не услышу в свой адрес слово "мама", ведь мне долгое время не удавалось забеременеть.

После испытаний, выпавших на долю знаменитости, Судзиловская осознала важность истинных ценностей. Теперь, по ее словам, она готова рожать хоть каждый день и ее вовсе не пугает перспектива испортить свою фигуру или страх физической боли.

О своей готовности во второй раз подарить новую жизнь теледива сообщила на показе новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина, который по совместительству является близким другом Олеси.

Также на модном мероприятии присутствовала давняя почитательница творчества Валентина Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин, Светлана Бондарчук, Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной, Анжелика Агурбаш и Татьяна Навка.

Кстати, именно в платье работы Юдашкина в 2009 году Судзиловская пошла под венец со своим теперь уже мужем Сергеем Дзебанем.

Затягивать со столь важным событием, как рождение второго ребенка, 38-летняя Олеся не намерена. Стать мамой очаровательной дочки актриса планирует в ближайшем будущем.