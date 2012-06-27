Верка Сердючка поиздевалась над Николаем Басковым

Известная на всю страну проводница Верка Сердючка, похоже, заточила зуб на своего коллегу по сцене - исполнителя знаменитой "Шарманки" Николая Баскова.

На вечеринке по случаю 20-летнего юбилея группы компаний ресторатора Аркадия Новикова украинская исполнительница весь вечер издевалась над "золотым голосом России".

На сцене ресторана "Водный", который в этот вечер полностью закрыли для гостей праздника, украинская поп-дива представила свой новый музыкальный репертуар, в котором также нашлось место Баскову.

- Не проститутка я, а просто влюбчивая и доверчивая, - пела со сцены Верка Сердючка. - С завтрашнего дня алкоголю нет, никотину нет, вечеринкам нет, в зеркало смотрю, вечер ласков, а я красивая, как Николай Басков.

Вместе с Сердючкой на сцену в этот вечер также вышла и бывшая бэк-вокалистка "натурального блондина", которая, по словам украинской артистки, два года пролежала в психиатрической больнице из-за того, что ей каждый день вместе с Басковым приходилось исполнять "Шарманку".