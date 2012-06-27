У Дженнифер Лопес украли ноутбук и фотоаппарат

На днях с певицей Дженнифер Лопес случился неприятный инцидент. Во время концерта в рамках ее мирового турне, которых проходил в столице Аргентины, у Джей Ло украли ее личные вещи.

Личность преступников, которые омрачили пребывание звезды в Буэнос-Айресе, пока что не установили. Так, у Лопес был украден ее личный ноутбук, а также фотоаппарат. Помимо этого, у ее менеджера исчезли некоторые важные документы и его личный паспорт. Отметим, что во время выступления рядом с гримеркой звезды дежурила служба охраны. Сейчас полиция выясняет, как злоумышленники смогли проникнуть внутрь.

Не исключено, что вскоре Дженнифер могут шантажировать, ведь наверняка в ее ноутбуке или фотоаппарате есть что-нибудь такое, что общественность с удовольствием захочет посмотреть. Тем не менее, пока что злоумышленники не дают о себе знать.

Напомним, это не единственный неприятный инцидент, который произошел со звездой в Аргентине. На днях папарацци встретили 42-летнюю Джей Ло выходящей из больницы. Американским таблоидам удалось узнать, что причиной визита в больницу стали проблемы Дженнифер Лопес со спиной.