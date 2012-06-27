Глюкоза упала в обморок во время выступления с группой ДиО.Фильмы

Группа «ДиО.фильмы», как одни из участников украинской команды на шоу Фабрика звезд: Россия - Украина, продолжают удивлять публику новыми смелыми экспериментами, постановками и необычными дуэтами.

Но на съемках не всегда было все так весело, как кажется на первый взгляд. Во время репетиции дуэтной песни «Невеста» с певицей Глюкозой произошел неприятный инцидент.

Глюкоза от нервного истощения и переутомления от постоянной работы упала в обморок именно тогда, когда должна была состояться съемка их номера с «ДиО.фильмами». – Конечно, мы переживали за Глюкозу и ее состояние здоровья. Но она, как настоящий артист, вышла на сцену, и у нас получился веселый и зажигательный номер. Нам было приятно работать вместе – заявили участники группы «ДиО.фильмы».

К счастью, артистка пришла в себя, и Владимир Дантес и Вадим Олейник продолжили репетицию совместного номера.

Когда состояние артистки нормализовалось, Глюкоза вышла на сцену под аплодисменты многочисленной публики.