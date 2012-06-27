Эмма Стоун рассказала о поцелуях

Эмма Стоун, которая обычно играет подростков или очень юных и легкомысленных девушек, в жизни оказалась рассудительной и серьезной. Она была готова ответить буквально на любой провакационный вопрос IVONA в своем собственном стиле: серьезно, но "в яблочко".

Как известно фильм Новый Человек-Паук, построен на романтических сценах, которые развивали на съемочной площадке (в жизни) главных герое картины.

Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд, играя подростков, целовались нежно и чувственно. IVONA поинтересовалась: Эмма, что вы чувствовали во время этих поцелуев?

– Вы не поверите, но мне было страшно целовать его. Вы же понимаете, это происходило неоднократно, а показывать... в энном дубле нужно было первый поцелуй. Почти детский, тинейджерский. Мне было страшно, мы старались быть естественными и с какого-то дубля вошли в роль. Чувствовала страх телом и душой. Вышло очень жизненно – это то, к чему мы стремились с режиссером. Что касается жизни, мне всегда нравились мужчины старше. Тянуло меня к ним.

И тут Эмма не слукавила. Такие жизненные поцелуи довели их с Эндрю до романа. Когда съемочный процесс был позади, папарацци продолжали ловить их в пикантные моменты.